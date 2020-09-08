Roma'da oynayan Nicolo Zaniolo'nun sol diz ön çapraz bağları koptu
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Roma'da oynayan Nicolo Zaniolo'nun sol diz ön çapraz bağları koptu

İtalya Serie A takımlarından Roma, genç yıldızı Nicolo Zaniolo'nun sol dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle yarın operasyon geçireceğini bildirdi. Zaniolo'nun, ocak ayında da sağ diz çapraz bağları kopmuştu.

08.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:17

İtalya Milli Takımı'nın dün akşam UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile deplasmanda oynadığı müsabakada sakatlanan 21 yaşındaki Zaniolo'nun durumuna ilişkin kulübü Roma bir açıklama yaptı.

Zaniolo'nun bugün testlerden geçirildiği ve sol dizinin ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği belirtildi. Buna göre genç oyuncunun yarın operasyon geçireceği ifade edildi. Genç futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belirtilmedi.

DEV EKİPLERDEN DESTEK MESAJI

Zaniolo'ya Serie A'nın diğer kulüplerinden de destek mesajı geldi.

Inter kulübü Twitter hesabından, "Haydi Nicolo, biz seninleyiz" şeklinde paylaşımda bulunurken, Milan da "Nicolo Zaniolo güçlü kal. En kısa zamanda sahada görüşmek üzere. Seninleyiz. Seni sahaya bekliyoruz." mesajını paylaştı.

OCAK AYINDA DA SAĞ DİZ ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU

Zaniolo, takımı İtalya'nın Hollanda'yı 1-0 mağlup ettiği maçın 40. dakikasında rakibi Ven de Beek ile çarpışmış ardından sakatlık yaşayarak, oyunu terk etmek durumunda kalmıştı.

21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ocak ayında da takımı Roma'nın Juventus'u konuk ettiği maçta sağ diz çapraz bağlarından ciddi bir sakatlık geçirmiş ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Roma'da oynayan Nicolo Zaniolo'nun sol diz ön çapraz bağları koptu

Kaynak: AA

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