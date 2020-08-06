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Son dakika haber... Roma 591 milyon avro karşılığında ABD'li milyarder Dan Friedkin'e satıldı

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'li milyarder Dan Friedkin, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın yeni sahibi oldu.

Son dakika haber... Roma 591 milyon avro karşılığında ABD'li milyarder Dan Friedkin'e satıldı
06.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:01

ABD'li milyarder Dan Friedkin, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın yeni sahibi oldu.

Roma'dan yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından 591 milyon avro karşılığında kulübün Friedkin Grup'a satılmasına kar"ar verildiği belirtildi.

Roma Başkanı James Pallotta, anlaşmanın ardından kulübün el değiştirmesine yönelik yasal sürecin başlatıldığını belirterek, "Dan ve Ryan Friedkin, anlaşmanın gerçekleşmesi için geçen ay boyunca büyük bir kararlılık gösterdi. Kulübü daha pozitif bir yola sokacaklarından ve Roma'yı harika bir geleceğin beklediği konusunda şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Son olarak 2000-2001 sezonunda şampiyonluk yaşayan Roma'nın kadrosunda milli oyuncular Cengiz Ünder ve Hellas Verona'ya kiralanması gündemde olan Mert Çetin de yer alıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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