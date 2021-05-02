Son dakika haber! Milli judocular, Kazan Grand Slam müsabakaları için Rusya'ya gitti
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Son dakika haber! Milli judocular, Kazan Grand Slam müsabakaları için Rusya'ya gitti

Son dakika haber! Milli judocular, Kazan Grand Slam müsabakaları için Rusya'ya gitti
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Milli judocular, 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Kazan Grand Slam müsabakalarına katılmak için Rusya'ya gitti.

Milli judocular, 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Kazan Grand Slam müsabakalarına katılmak için Rusya'ya gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpik puan ve kota kazandıran organizasyonda, 4 milli sporcu mücadele verecek.

Milli takım kafilesinde 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve Ebru Şahin, 52 kiloda İrem Korkmaz ile erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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