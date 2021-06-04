Son dakika haber: Milli binici Ela Jansel, Yunanistan'da ikinci oldu
Son dakika habere göre Milli binici Ela Jansel, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Milletler Kupası'nda CSICh* kategorisindeki yarışta ikinci oldu.
Milli binici Ela Jansel, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Milletler Kupası'nda CSICh* kategorisindeki yarışta ikinci oldu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ela Jansel, 110 santimetre kategorisindeki yarışı "Hanelore" isimli atıyla ikinci sırada tamamladı.
Organizasyon, 6 Haziran Pazar günü sona erecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er