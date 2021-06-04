Son dakika haber: Milli binici Ela Jansel, Yunanistan'da ikinci oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber: Milli binici Ela Jansel, Yunanistan'da ikinci oldu

Son dakika haber: Milli binici Ela Jansel, Yunanistan'da ikinci oldu
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Milli binici Ela Jansel, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Milletler Kupası'nda CSICh* kategorisindeki yarışta ikinci oldu.

Milli binici Ela Jansel, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Milletler Kupası'nda CSICh* kategorisindeki yarışta ikinci oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ela Jansel, 110 santimetre kategorisindeki yarışı "Hanelore" isimli atıyla ikinci sırada tamamladı.

Organizasyon, 6 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir Burak Özçivit
Spor Gervinho Enes Ünal Fatih Terim Ergin Ataman Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Milli binici Ela Jansel, Yunanistan'da ikinci oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 18:39:17. #1.13#

title