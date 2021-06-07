Son dakika haber: Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 20 projesi destek almaya hak kazandı
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Son dakika haber: Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 20 projesi destek almaya hak kazandı

Son dakika haber: Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 20 projesi destek almaya hak kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre MERSİN (İHA) – Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi tarafından "14.Etap Ekonomik Yatırımları Destekleme Projesi" kapsamında bakanlığa sunulan 20 proje destek almaya hak kazandı.

MERSİN (İHA) – Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi tarafından "14.Etap Ekonomik Yatırımları Destekleme Projesi" kapsamında bakanlığa sunulan 20 proje destek almaya hak kazandı.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığına sunduğu 20 projeyi daha Mersin tarımına kazandırdı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, yaptığı açıklamada, saha çalışmalarının meyvesini verdiğini vurguladı. Göreve başladığı günden bu yana Mersin tarımına yapılan proje sayısını arttırmak amacı ile İl Müdürlüğünde bir proje ofisi kurulduğunu belirten Abalı, ildeki proje sayısının hızlı bir artış göstererek her yıl düzenli şekilde arttığını kaydetti. Abalı, "Eğitim, yayım, sosyal medya ve personelimizin saha çalışmaları sonucunda tüm çiftçilerimize ulaşma talimatı vermemizin neticesi olarak, il ve ilçe müdürlüklerimizde görev yapan tüm personelimizin üstün gayretleri ile tüm çiftçilerimize ulaşıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde üretimin durmaması için adeta bir seferberlik ilan ettik ve sunulan 20 projenin destek almaya hak kazanması bizi mutlu etti" dedi.

20 projenin 11'nin yeni tesis, 9'nun teknolojik yenileme tesisi olduğu bilgisini veren Abalı, "Toplam bütçe miktarı 35 milyon TL ve yüzde 50'si hibe desteği. İlimiz yatırımcılarına hayırlı olsun. Pandemi döneminde üretimin durmaması için üstün gayret gösteren il ve ilçe müdürlüklerimizde görev yapan müdür ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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