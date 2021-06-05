Son dakika haber | Mersin'de 50 yıllık çile 3 milyon liralık yatırımla son buldu
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Son dakika haber | Mersin'de 50 yıllık çile 3 milyon liralık yatırımla son buldu

Son dakika haber | Mersin'de 50 yıllık çile 3 milyon liralık yatırımla son buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunun Mergin Çayı üzerinden geçen 50 yıldır 'Çileli Yol' diye bilinen, İç Anadolu'ya kadar ulaşan Mergin Yolu yaklaşık 3 milyon liralık yatırımla yenilendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunun Mergin Çayı üzerinden geçen 50 yıldır 'Çileli Yol' diye bilinen, İç Anadolu'ya kadar ulaşan Mergin Yolu yaklaşık 3 milyon liralık yatırımla yenilendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından ilk olarak çay üzerinde menfez dökümü köprünün yapılmasının ardından ekipler sorumluluk sahasındaki güzergah üzerinde bin 200 metre yol çalışması yürüttü. Yürütülen çalışma özellikle tarımsal ürünlerin kayıp yaşanmadan gideceği pazarlara ulaşmasına büyük katkı sağlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Başkanı Vedat Uzunbağ, çalışmalarla 50 yıllık bir özlemin son bulduğunu belirtti. Uzunbağ, "Büyükşehir olarak göreve geldiğimizde yöre üreticilerinin köprüyle alakalı çok ciddi bir sorunu vardı. Mergin Köprüsü çok dik aşağıya inilen, 2 tanede çok keskin virajı olan, daha sonra çok dik olarak yukarıya çıkan bir güzergahtı. Üreticiler ürünlerini satamıyor, ürün taşıyan tırlar, kamyonlar rampaları çıkamıyordu. Adeta dağları oyarak, köprüyü yükselterek bin 200 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde bir yol yaptık. Tabi ki bağlantı yollarıyla beraber. Halktan büyük bir memnuniyet görüyoruz. Çok büyük bir ihtiyaçtı" dedi.

CHP Erdemli İlçe Başkanı Ahmet Dursen Şahin de, "Bölgemize ve ülkemize büyük bir hizmet. Çünkü burası ciddi anlamda üretim bölgesi, üretim sahası. Bu yollar insanların evlerine gittiği yol olmanın yanında ürünlerin pazara ulaştırıldığı bir güzergah. Tarım ürünlerinin gideceği yerlere daha sağlıklı gitmesini sağlayacak. Böyle hizmetler üreticinin ayağına ihracatçıyı da tüccarı da getirir" diye konuştu.

Tapureli Mahalle Muhtarı Hasan Yıldız ise, bölge halkı için yolun ve üzerindeki köprünün yaklaşık 50 yıllık çile olduğunu belirtti. Yıldız, "Yol ve köprünün yapımı için bölgeden 6 muhtar giderek derdimizi anlattık ve bize hak vererek proje hazırlandı. Şimdi çalışmalar bitti. 8 mahalle ve İç Anadolu'ya bu yol geçiş sağlayacak. Artık üreticimiz yetiştirdiği ürünü nasıl taşıyacağız derdine düşmeyecek" dedi. - MERSİN

Son dakika haber | Mersin'de 50 yıllık çile 3 milyon liralık yatırımla son buldu
Son dakika haber | Mersin'de 50 yıllık çile 3 milyon liralık yatırımla son buldu
Son dakika haber | Mersin'de 50 yıllık çile 3 milyon liralık yatırımla son buldu
Son dakika haber | Mersin'de 50 yıllık çile 3 milyon liralık yatırımla son buldu
Son dakika haber | Mersin'de 50 yıllık çile 3 milyon liralık yatırımla son buldu
Son dakika haber | Mersin'de 50 yıllık çile 3 milyon liralık yatırımla son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber | Mersin'de 50 yıllık çile 3 milyon liralık yatırımla son buldu - Haberler Ekonomi
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