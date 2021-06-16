Son dakika haber: Manisa yollarında çalışmalar hız kazandı
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Son dakika haber: Manisa yollarında çalışmalar hız kazandı

Son dakika haber: Manisa yollarında çalışmalar hız kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Demirci ilçesinde devam eden yol yapım ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl genelinde yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci ilçesinde de yolları birbirine bağlamaya devam ediyor. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Demirci ilçesi İsmailler-Kerpiçlik mahalleleri arasındaki yolda devam eden yol yapım ve genişletme çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ali Öztozlu'ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurullah Akgün ve MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ile İsmailler Mahalle Muhtarı Ali Rıza Temel eşlik etti. Muhtar temel yapılan çalışmadan dolayı mutlu olduğunu ifade ederken, "Kerpiçlik Mahallesi ile İsmailler Mahallesini birbirine bağlayacak bu yol. Bu yol benim çocukluğumda orman müdürlüğü tarafından yapılmıştı, o zamandan bu yana çok mağdurduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den yaptığı çalışmalardan dolayı Allah razı olsun" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yapılan çalışmanın tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, en kısa sürede yolun tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını söyledi. - MANİSA

Son dakika haber: Manisa yollarında çalışmalar hız kazandı
Son dakika haber: Manisa yollarında çalışmalar hız kazandı
Son dakika haber: Manisa yollarında çalışmalar hız kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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