Son dakika haber! Kovid-19 tedbirlerini Karagöz ve Hacivat ile anlatıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Kovid-19 tedbirlerini Karagöz ve Hacivat ile anlatıyorlar

Son dakika güncel haberine göre Elazığ Fırat Üniversitesinde okuyan ve Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketine üye gençler, depremzede çocuklara destek olmak amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyulması gereken kuralları Karagöz ve Hacivat gölge oyunuyla anlatıyor.

Son dakika haber! Kovid-19 tedbirlerini Karagöz ve Hacivat ile anlatıyorlar
18.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:32

Elazığ Fırat Üniversitesinde okuyan ve Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketine üye gençler, depremzede çocuklara destek olmak amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyulması gereken kuralları Karagöz ve Hacivat gölge oyunuyla anlatıyor.

Elazığ Valiliği ve Belediyesinin desteğiyle gönüllü gençler, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen köy çocuklarına destek olmak ve koronavirüse karşı alınacak tedbirleri çocuklara aktarmak amacıyla çalışma başlattı.

Köylerde düzenlenen etkinliklerde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden gençler, Karagöz ve Hacivat oyunuyla salgın sürecinde uyulması gereken kuralları aktarıyor.

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı ilk günden itibaren sahada yaraların sarılması için çalıştıklarını söyledi.

Depremden etkilenen köylerdeki çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Eğit, şöyle konuştu:

"Çocuklara yaşanan salgın sürecinin en iyi şekilde anlatılması noktasında geleneksel tiyatromuz olan Karagöz ve Hacivat'ı kullanıyoruz. Salgının en önemli üç kuralı olan maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve temizlik kurallarını Hacivat ve Karagöz ile anlatıyoruz. Dünyaya iyilik hakim olana kadar durmak yok sloganıyla hareket ediyoruz. Amacımız çocukların yüzündeki tebessüm ile dünyayı güzelleştirmek. İnşallah bundan sonra ilimizin çeşitli köylerinde bu etkinliğimizi sürdüreceğiz."

Gönüllü gençlerden Muhammet Taha Altunay da geleneksel oyun Karagöz ve Hacivat'ı bugüne uyarlayarak çocukları eğlendirdiklerini dile getirdi.

Altunay, "Salgından korunma yöntemlerini de aktarıyoruz. Neden maske takmamız ve ellerimizi yıkamamız gerektiğini Karagöz ve Hacivat ile anlatıyoruz. Çocuklarımız çok eğleniyor." diye konuştu.

Çocuklardan Nehir Naz Çimen ise etkinliğin çok güzel geçtiğini ifade ederek "Etkinlikte çok eğlendik." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu Politika
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 3. Sayfa
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız? Yaşam
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir Güncel
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi Güncel
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı Güncel
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Son Dakika: 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Ozan Güven Hande Erçel Huysuz Virjin
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Ayasofya Azerbaycan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kovid-19 tedbirlerini Karagöz ve Hacivat ile anlatıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 11:32:09. #1.14#
title