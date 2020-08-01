Son dakika haber! Konak'ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
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Son dakika haber! Konak'ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt

Son dakika gelişmesine göre Konak Belediyesi ekipleri, yılın ilk 7 ayında 35 sokakta, 3 bin 800 ton asfalt serdi.

Son dakika haber! Konak'ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
01.08.2020 10:20 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:23

Konak Belediyesi ekipleri, yılın ilk 7 ayında 35 sokakta, 3 bin 800 ton asfalt serdi.

Konak Belediyesi, ilçe sınırları içinde yer alan ve çeşitli sebeplerle bozulan yollarda yoğun olarak asfalt serme işi yürütüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda asfalt serme işine ağırlık veren Konak Belediyesi, bu yılın ilk 7 ayında 35 ayrı sokakta, 3 bin 800 ton asfalt serdi. Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yol gövdeleri, asfalt serme işlemiyle yeni bir görünüme kavuştu. Ekiplerin yıl sonuna kadar serdiği asfaltın 9 bin tonu bulması bekleniyor.

Kendi asfaltını üretiyor

Konak Belediyesi, ilçe sokaklarında kullandığı asfaltı kendi şantiyesinde üretiyor. Asfalt serme işi de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Az sayıda belediyenin sahip olduğu asfalt kazıma makinesiyle önce yolu kazıma, daha sonra da asfalt serme işlemini yapılıyor. Böylece yolun kodu yükseltilmiyor. Yol kazıma işleminde ortaya çıkan asfalt da geri dönüşümle belli arazilerde kullanılıyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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