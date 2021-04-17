Son dakika haber: KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu

Edinilen son dakika haberine göre Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), işinden istifa eden ve çalıştığı süre boyunca kullanamadığı yıllık izin ücretini almak isteyen hemşire için hastane yönetimiyle görüşerek ücretin ödenmesini sağladı.