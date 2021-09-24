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Son dakika haber | Kayserispor, Emre ve Doğan transferinden 57 milyon TL kazandı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Spor
Son dakika haber | Kayserispor, Emre ve Doğan transferinden 57 milyon TL kazandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre SÜPER Lig ekibi Yukatel Kayserispor, altyapıda yetişen Doğan Alemdar (18) ve Emre Demir'in (17) transferinden toplam 5,5 milyon Euro (57 milyon 145 bin TL) kazandı.

SÜPER Lig ekibi Yukatel Kayserispor, altyapıda yetişen Doğan Alemdar (18) ve Emre Demir'in (17) transferinden toplam 5,5 milyon Euro (57 milyon 145 bin TL) kazandı.

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor'da altyapıdan yetişen oyuncular meyvesini vermeye başladı. Sezon başında ilk olarak kaleci Doğan Alemdar, takımda gösterdiği başarılı performansın ardından Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e 3,5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Kayserispor'un altyapısından yetişen Emre Demir'in de dün yapılan açıklama ile La Liga takımlarından Barcelona'ya transferi gerçekleşti. Genç futbolcu yeni takımıyla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kayserispor bu transferden de kasasına 2 milyon Euro koydu. Kayserispor bu sezon gerçekleşen iki transfer ile toplam 5,5 milyon Euro (57 milyon 145 bin TL) kazanmış oldu. Elde edilen gelir ile kulübün borç yükü azaldı.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Spor Haberleri
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