Son dakika haber! Kayserili Genç Voleybolcu Diyarbakır Yenişehir'e transfer oldu

Son dakika haber: Kayserili Genç Orta Oyuncu Osman Özdemir, yeni sezonda Diyarbakır Yenişehir Belediye Voleybol Takımının forması giyecek.

Kayserili Genç Orta Oyuncu Osman Özdemir, yeni sezonda Diyarbakır Yenişehir Belediye Voleybol Takımının forması giyecek.

Kayseri voleybol takımlarından Melikgazi Voleybol Takımı'nın alt yapısında yetişen Osman Özdemir, 2021-2022 sezonunda Diyarbakır Yenişehir Belediye Voleybol Takımı'nın formasını giyecek. Melikgazi Belediyesi alt yapısında yetişen ve yıllarca A Takımda forma giyen Osman Özdemir, daha sonra Nevşehir Belediye forması giydi. 21 yaşındaki genç oyuncu, 1.95 boyunda ve orta oyuncu olarak görev yapıyor. Yeni sezonda Diyarakır'da forma giyecek olan Özdemir, buradaki performansı ile daha üst liglerde forma giyen bir oyuncu haline gelmek istiyor. Özdemir, 2.Lig ekibi ile sezon sonun kadar anlaşma sağladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı