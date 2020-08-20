Son dakika haber! Karacabey Belediyespor'a 3 transfer Son dakika gelişmesine göre 2. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, İstanbulspor'dan orta saha oyuncusu Abdullah Dıjlan Aydın, Bayrampaşaspor'dan kaleci Veysel Sapan ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden forvet Yusuf Türk'ü kadrosuna kattı.

2. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, İstanbulspor'dan orta saha oyuncusu Abdullah Dıjlan Aydın, Bayrampaşaspor'dan kaleci Veysel Sapan ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden forvet Yusuf Türk'ü kadrosuna kattı.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Abdullah Dıjlan Aydın ile Yusuf Türk ile 1'er yıllık, Veysel Sapan ile de 3 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA