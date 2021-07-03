İzmir'de tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu

İzmir'de tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Garı tren raylarına yakın bir noktada bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kişinin E.C.M. (18) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurup meydan dayağı attılar! O anlar kamerada
Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurup meydan dayağı attılar! O anlar kamerada
Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi
Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Şevval Şahin İbrahim Selim
Spor Cristiano Erol Bulut Salih Uçan Metin Oktay Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 23:19:15. #1.14#

title