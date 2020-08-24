Son dakika haber: İslamabad Büyükelçisi Yurdakul Pakistan Enerji Bakanı Han ile bir araya geldi Son dakika haberi: Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han ile bir araya geldi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han ile bir araya geldi.

Pakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Yurdakul'un Han ile yaptığı görüşmede, İslamabad yönetiminin yeni alternatif enerji politikasının gündeme geldiği belirtildi.

Han'ın, görüşmede yeni kabul edilen Alternatif Enerji Politikası'nın öne çıkan özellikleri ve bu politika çerçevesindeki yatırım fırsatlarını vurguladığı kaydedildi.

Politika kapsamında güneş panelleri, rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji teçhizatının üretimine başlacaklarını ve ülkeye modern teknoloji getirileceğini dile getiren Han, projelerin, açık ve rekabetçi ihaleler yoluyla ödüllendireceğini dile getirdi.

İslamabad Büyükelçisi Yurdakul da Pakistan'ın enerji sorunlarının üstesinden gelme ve ülkenin ekonomik gelişimi için sürdürülebilir enerjiyi elde etme kararlılığının övgüyle karşılandığını ifade etti.

Yurdakul Twitter hesabında, "Saygıdeğer Bakan Ömer Eyüp Han ile enerji alanında iş birliğini genişletecek bakış açısıyla yöntemleri keşfe çıkmak ve güncellemek daima bir zevk." paylaşımını yaptı.

Kaynak: AA