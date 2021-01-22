Gençlerbirliği Kulübü, onursal başkan İlhan Cavcav'ı vefatının 4. yıl dönümünde andı
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Gençlerbirliği Kulübü, onursal başkan İlhan Cavcav'ı vefatının 4. yıl dönümünde andı

22.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:00
Gençlerbirliği Kulübü, onursal başkan İlhan Cavcav'ı vefatının 4. yıl dönümünde andı

Gençlerbirliği Kulübü, onursal başkan İlhan Cavcav'ı vefatının 4. yıl dönümünde yayımladığı videolu mesajla andı.

Gençlerbirliği Kulübü, onursal başkan İlhan Cavcav'ı vefatının 4. yıl dönümünde yayımladığı videolu mesajla andı.

Kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "Ülke futbolunun duayen ismi, büyük iş insanı, iyi bir Ankaralı ama bizim için bunlardan çok daha öte anlamlar taşıyan onursal başkanımız İlhan Cavcav, dört yıl önce aramızdan ayrıldı. Onun Gençlerbirliği sevgisi, bizlere bıraktığı en büyük emanet. Bu emaneti yaşatmak, layık olduğu yerlere yeniden çıkarmak da bizim ona sözümüz. Son nefesine dek Gençlerbirliği sevgisi ile yaşayan onursal başkanımız İlhan Cavcav'ı vefatının dördüncü yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Videoda ise "Her sokağın denize değil mücadeleye çıktığı bu kentte, ensesini güneşin, yüzünü ayazın kavurduğu sert rüzgarların çocukları, bozkır denizine, doğan güneşe bakarak ufka doğru hayal kurdu. Ankara'yı yurt edinen değirmenci babanın oğlu İlhan Cavcav da bu bozkır gençliğinin, güneşe bakan gelinciklerin hayallerinin lideri oldu. Kökü şehre dağılsın, dalları gençliği sarsın, görkemi yurda ilham olsun diye çınarı büyüttü. Umudu, sevdası, mücadelesi bu çınar olan Ankara gençliği, bir Ankara efsanesi İlhan Cavcav'ı saygı, sevgi ve özlemle anıyor." mesajı seslendirildi.

Murat Cavcav: "Dört yıl hepimiz için hayli zorlu geçti"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Bundan dört yıl önce kulübümüzün onursal başkanını, babamı kaybettim. Başkanımızın yokluğunda dört yıl hepimiz için hayli zorlu geçti." açıklamasında bulundu.

Murat Cavcav mesajında, "Hem iş dünyasının hem de spor dünyasının duayen ismi İlhan Cavcav'dan aldığım en büyük dersler, emeğe ve alın terine saygısı, etik değerlere olan bağlığı ve Gençlerbirliği'ne olan aidiyetiydi. Bize bıraktığı bu değerlerin ışığında Gençlerbirliği'ni en iyi yerlere getirmek, layık olduğu günleri yeniden yaşatmak en büyük amacım. Geçen dört yılın ardından onursal başkanımız, babam İlhan Cavcav'ı sevgi, saygı ve büyük bir özlemle anıyorum." görüşlerini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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