Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı
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Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı

12.11.2020 01:21 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:22

A Milli Takım'a karşı dün akşam 45 dakika sahada kalan Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın maçın ardından çıkan koronavirüs testi pozitif olarak açıklandı. Yaşanan gelişme, millilerimizde Rusya ve Macaristan maçları öncesi panik oluşturdu.

Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye ile dün akşam oynadıkları özel maç için pazartesi günü futbolculara uygulanan rutin Kovid-19 testlerinin tamamının negatif olduğu belirtilirken dün sabah, bir sonraki İsveç maçı için yapılan rutin testlerde Vida'nın sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

İLK BİLGİ DEVRE ARASINDA GELDİ, OYUNDAN ALINDI

Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmeler neticesinde Teknik Direktör Zlatko Dalic'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve İstanbul'da kalacağı bildirildi.

Test sonuçları negatif çıkan diğer kafile üyelerinin İsveç'e hareket edeceği belirtilen açıklamada, Vida'nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif çıktığı ancak bu kişinin takımla teması olmadığı kaydedildi.

Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül

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