Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, yapımı süren Çukurova Havalimanı'nı inceledi

Son dakika haberine göre Heyetin inşaat alanında incelemeleri Birlikte fotoğraf çekimi Çukurova Havalimanı inşaat alanının havadan görüntüleri MERSİN - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Heyetin inşaat alanında incelemeleri

Birlikte fotoğraf çekimi

Çukurova Havalimanı inşaat alanının havadan görüntüleri MERSİN - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Elvan'a, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ve AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan eşlik eti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin