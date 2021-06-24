Son dakika haber! Hatayspor, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti
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Son dakika haber! Hatayspor, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti

Son dakika haber! Hatayspor, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Son dakika haber... Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ bekte görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ bekte görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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