Son dakika haber | Hatayspor'dan, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a "geçmiş olsun" mesajı Son dakika gelişmesine göre Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü ile testleri pozitif çıkan Trabzonspor ve Galatasaraylı futbolcular için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü ile testleri pozitif çıkan Trabzonspor ve Galatasaraylı futbolcular için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Galatasaray futbolcularına, Fenerbahçe futbolcusuna ve teknik ekip üyesi ile Trabzonspor futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA