Son dakika haber | Günün ilk yarısında endekslerin değişimi Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim

BIST KOBİ SANAYİ 3.157 2,35

BIST SINAİ 1.570 -0,02

BIST GIDA, İÇECEK 1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.157 2,35 BIST SINAİ 1.570 -0,02 BIST GIDA, İÇECEK 1.597 -1,50 BIST TEKSTIL, DERİ 602 -1,10 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.162 0,54 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.211 -0,70 BIST TAŞ, TOPRAK 1.220 -0,14 BIST METAL ANA 2.497 -0,03 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.192 1,92 BIST MADENCİLİK 1.375 0,78 BIST HİZMETLER 1.027 -0,95 BIST ELEKTRİK 61 -0,37 BIST ULAŞTIRMA 1.310 -1,09 BIST TURİZM 196 0,37 BIST TİCARET 3.386 -1,45 BIST İLETİŞİM 382 -0,89 BIST SPOR 590 0,62 BIST İNŞAAT 1.206 0,54 BIST MALİ 1.198 -0,89 BIST BANKA 1.183 -1,14 BIST SİGORTA 5.303 -0,15 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 916 0,30 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 971 -0,79 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 545 -0,62 BIST TEKNOLOJİ 1.706 -0,10 BIST BİLİŞİM 536 -0,08 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 957 1,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA