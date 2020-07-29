Son dakika haber | Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.157 2,35
BIST SINAİ 1.570 -0,02
BIST GIDA, İÇECEK 1.
29.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.157
|2,35
|BIST SINAİ
|1.570
|-0,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.597
|-1,50
|BIST TEKSTIL, DERİ
|602
|-1,10
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.162
|0,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.211
|-0,70
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.220
|-0,14
|BIST METAL ANA
|2.497
|-0,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.192
|1,92
|BIST MADENCİLİK
|1.375
|0,78
|BIST HİZMETLER
|1.027
|-0,95
|BIST ELEKTRİK
|61
|-0,37
|BIST ULAŞTIRMA
|1.310
|-1,09
|BIST TURİZM
|196
|0,37
|BIST TİCARET
|3.386
|-1,45
|BIST İLETİŞİM
|382
|-0,89
|BIST SPOR
|590
|0,62
|BIST İNŞAAT
|1.206
|0,54
|BIST MALİ
|1.198
|-0,89
|BIST BANKA
|1.183
|-1,14
|BIST SİGORTA
|5.303
|-0,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|916
|0,30
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|971
|-0,79
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|545
|-0,62
|BIST TEKNOLOJİ
|1.706
|-0,10
|BIST BİLİŞİM
|536
|-0,08
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|957
|1,46
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Kaynak: AA