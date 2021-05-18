Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|78,20
|72,65
|7,64
|Fenerbahçe Futbol
|27,66
|25,86
|6,96
|Konya Çimento
|1.003,10
|938,60
|6,87
|Koza Madencilik
|17,01
|16,10
|5,65
|Vestel
|31,12
|30,08
|3,46
|Şişe Cam
|8,09
|7,83
|3,32
|Ege Endüstri
|1.425,80
|1.388,00
|2,72
|İpek Doğal Enerji
|14,54
|14,16
|2,68
|Koza Altın
|131,90
|128,50
|2,65
|Zorlu Enerji
|2,17
|2,12
|2,36
|Çemaş Döküm
|1,37
|1,34
|2,24
|Ford Otosan
|178,20
|174,50
|2,12
|Aksa Enerji
|13,49
|13,23
|1,97
|Türk Telekom
|6,92
|6,79
|1,91
|İndeks Bilgisayar
|7,17
|7,06
|1,56
|Akbank
|5,22
|5,14
|1,56
|Yataş
|17,71
|17,45
|1,49
|Arçelik
|32,78
|32,30
|1,49
|Kardemir (D)
|8,28
|8,16
|1,47
|Eczacıbaşı İlaç
|6,62
|6,53
|1,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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