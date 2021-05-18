Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi78,2072,657,64
Fenerbahçe Futbol27,6625,866,96
Konya Çimento1.003,10938,606,87
Koza Madencilik17,0116,105,65
Vestel31,1230,083,46
Şişe Cam8,097,833,32
Ege Endüstri1.425,801.388,002,72
İpek Doğal Enerji14,5414,162,68
Koza Altın131,90128,502,65
Zorlu Enerji2,172,122,36
Çemaş Döküm1,371,342,24
Ford Otosan178,20174,502,12
Aksa Enerji13,4913,231,97
Türk Telekom6,926,791,91
İndeks Bilgisayar7,177,061,56
Akbank5,225,141,56
Yataş17,7117,451,49
Arçelik32,7832,301,49
Kardemir (D)8,288,161,47
Eczacıbaşı İlaç6,626,531,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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