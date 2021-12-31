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Son dakika haber! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika haber! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş15,0015,26-1,70
Aksa33,0033,56-1,67
Çan2 Termik12,6512,85-1,56
Türk İlaç Serum11,7711,93-1,34
Çemtaş17,3917,62-1,31
Gübre Fabrikaları77,7578,50-0,96
SASA Polyester53,9554,45-0,92
İş Yatırım Menkul Değerler22,6422,80-0,70
Garanti Bankası11,3911,46-0,61
Alarko Holding12,2112,28-0,57
Vakıflar Bankası3,693,71-0,54
Anadolu Grubu Holding37,8238,00-0,47
Doğuş Otomotiv43,7043,90-0,46
Yapı ve Kredi Bankası3,473,48-0,29
Tofaş Oto Fabrikası77,4077,50-0,13
Türk Telekom9,779,78-0,10
Çimsa30,7630,78-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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