Son dakika haber! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|15,00
|15,26
|-1,70
|Aksa
|33,00
|33,56
|-1,67
|Çan2 Termik
|12,65
|12,85
|-1,56
|Türk İlaç Serum
|11,77
|11,93
|-1,34
|Çemtaş
|17,39
|17,62
|-1,31
|Gübre Fabrikaları
|77,75
|78,50
|-0,96
|SASA Polyester
|53,95
|54,45
|-0,92
|İş Yatırım Menkul Değerler
|22,64
|22,80
|-0,70
|Garanti Bankası
|11,39
|11,46
|-0,61
|Alarko Holding
|12,21
|12,28
|-0,57
|Vakıflar Bankası
|3,69
|3,71
|-0,54
|Anadolu Grubu Holding
|37,82
|38,00
|-0,47
|Doğuş Otomotiv
|43,70
|43,90
|-0,46
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,47
|3,48
|-0,29
|Tofaş Oto Fabrikası
|77,40
|77,50
|-0,13
|Türk Telekom
|9,77
|9,78
|-0,10
|Çimsa
|30,76
|30,78
|-0,06
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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