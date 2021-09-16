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Son dakika haber! Giresunsporlu yönetici Zafer Olgun: "Artık kazanma vaktimiz geldi"

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor
Son dakika haber! Giresunsporlu yönetici Zafer Olgun:

Son dakika haber: GZT Giresunspor'un yönetim kurulu üyesi Zafer Olgun, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü iç sahada İttifak Holding Konyaspor'la yapacakları maçta, seyirci avantajını kullanarak sezonun ilk galibiyetini alacaklarına inandığını söyledi.

GZT Giresunspor'un yönetim kurulu üyesi Zafer Olgun, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü iç sahada İttifak Holding Konyaspor'la yapacakları maçta, seyirci avantajını kullanarak sezonun ilk galibiyetini alacaklarına inandığını söyledi.

Olgun, yaptığı yazılı açıklamada, geride kalan 4 haftada yaşadıkları şanssızlıklar nedeniyle arzu ettikleri galibiyetleri alamadıklarını ifade etti.

Geçmişe sünger çektiklerini ve İttifak Holding Konyaspor maçıyla yeni bir sayfa açma arzusunda olduklarını kaydeden Olgun, "Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağız. Artık kazanma vaktimiz geldi. Bu kez olacağına ve şeytanın bacağını kıracağımıza inanıyoruz. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak sezonun ilk 3 puanını elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Olgun, Giresunspor'un asla pes etmeyeceğini, başarıya inandıklarını vurgulayarak, taraftara, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında takımlarının yanında olmaları ve gereken desteği vermeleri çağrısında bulundu.

AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri
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