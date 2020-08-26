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Son dakika haber! Geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 11.25

Son dakika haberleri: Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 11.25 basit faizden 10 milyar lira verdi.

Son dakika haber! Geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 11.25
26.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:46

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 11.25 basit faizden 10 milyar lira verdi.

TCMB Çarşamba günü de yüzde 8.25 seviyesindeki politika faizinden bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Banka 7 Ağustos'tan bu yana bu faizden bir hafta vadede fonlama sağlamıyor. 

TCMB'den dün yapılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere ilişkin detaylar veri platformları aracılığıyla paylaşılacaktır" denildi.

TCMB haftanın ilk günü de, "Likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı azaltılabilecektir" uyarısı yaptı.


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Kaynak: DHA

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