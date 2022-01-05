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Gaziantep FK ilk transferini yaptı, Luka Stankovski imzayı attı

Gaziantep FK ilk transferini yaptı, Luka Stankovski imzayı attı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

İkinci yarıya iddialı hazırlanan Gaziantep FK, Luka Stankovski'yi kadrosuna kattı. 19 yaşındaki orta saha 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Luka Stankovski'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Kuzey Makedonya kulüplerinden Rabotniçki'de forma giyen 20 yaşındaki Stankovski, önceki gün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra kente geldi.

BAŞKAN DA KATILDI

Stankovski, kulüp başkanı Cevdet Akınal ve bazı yöneticilerinin de hazır bulunduğu törende, kendisini 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllığına kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan imzayı attı.Törende konuşan Akınal, Stankovski'yi bir süredir yakından takip ettiklerini söyledi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Stankovski'nin geleceğinin parlak olduğunu aktaran Akınal, "Kulübümüze böyle önemli bir genç yeteneği katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok önemli bir transfere imza attığımızı düşünüyorum, bu transferin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Aramıza bir kez daha 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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