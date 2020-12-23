Son dakika haber: Gaziantep derbisinde Adam voleybol kazandı: 3-2

Bir son dakika haberine göre Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Liginde Gaziantep'i temsil eden iki takımın nefes kesen maçında gülen taraf Adam Voleybol takımı oldu.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Liginde Gaziantep'i temsil eden iki takımın nefes kesen maçında gülen taraf Adam Voleybol takımı oldu.

Ligin erteleme maçında Gaziantep'in temsilcileri karşı karşıya geldi. Talat Özkarslı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın her seti nefesleri kesti. İlk seti 25-23 Merinosspor alarak öne geçti. İkinci seti de 28 - 26 kazanan Merinosspor setlerde 2-0 öne geçti. Oyundan kopmayan Adam Voleybol üçüncü seti 25-12 rahat kazandı. Umutlarını arttıran Adam Voleybol, dördüncü seti 25-20 kazanarak maçta durumu 2-2 eşitledi. Son sette ise rakibini 15-11 yenen Adam Voleybol karşılaşmadan 3-2 galip gelen taraf oldu.

Adam Voleybol ikinci tehir maçında Pazar günü Adana temsilcisi Çukurova Belediye ile karşılaşacak. Talat Özkarslı Spor Salonu'ndaki zorlu mücadele 16.00'da başlayacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı