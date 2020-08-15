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Son dakika haber | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk'ün kariyeri

Son dakika spor haberi... Galatasaray, 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk'ü transfer etti.

Son dakika haber | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk'ün kariyeri
15.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:50

Galatasaray, 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk'ü transfer etti. Fatih geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ile 24 resmi maça çıktı ve kalesinde 49 gol gördü.

Galatasaray'da sakatlığından dolayı bir süre kadroda yer alamayacak olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden deneyimli kaleci Fatih Öztürk'ü kadrosuna kattı. Aslan, 33 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Öztürk kariyerinde Eyipspor, Gölcükspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Akhisarspor takımlarında forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da 22 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 24 resmi müsabakada görev alan Fatih, bu karşılaşmalarda kalesinde 49 gol gördü.

33 yaşındaki kaleci kariyerinde Akhisarspor ile Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazandı. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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