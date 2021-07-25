Son dakika haber... Galatasaray'da yeni transfer Cicaldau takımla çalıştı

Son dakika habere göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu 2'nci maçında PSV ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.