Son dakika haber | Fenerbahçe, santrafor Serdar Dursun'u transfer etti
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Son dakika haber | Fenerbahçe, santrafor Serdar Dursun'u transfer etti

Son dakika haber | Fenerbahçe, santrafor Serdar Dursun'u transfer etti
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, geçen sezon Almanya 2. Lig (2. Bundesliga) takımlarından Darmstadt 98 forması giyen santrfor Serdar Dursun'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe, geçen sezon Almanya 2. Lig (2. Bundesliga) takımlarından Darmstadt 98 forması giyen santrfor Serdar Dursun'u renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli olmadan transfer edilen 29 yaşındaki Serdar Dursun ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Serdar Dursun, geçen sezon ligde 33 maçta fileleri 27 kez havalandırarak gol kralı olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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