Son dakika haber | Eskişehirli iş adamları İspanya'daki yatırım fırsatlarını konuştu

ESKİŞEHİR (İHA) - TÜGİAD Eskişehir yöneticileri İspanya'da Barcelona Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Mehmet Örnek ile bir araya gelerek İspanya'daki yatırım fırsatlarını konuştu.

Türk genç iş insanlarının dünyadaki sesi olan TÜGİAD'ın aralıksız bir şekilde devam eden uluslararası faaliyetleri çerçevesinde TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel'in görevlendirmesi ile Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Başkan Yardımcısı Mert Ünal ve Denetleme Kurulu Üyesi Emrah Kaya, İspanya'nın Barcelona şehrinde temaslarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Barcelona Başkonsolosluğu'nu ziyaret eden Mert Ünal ve Emrah Kaya, Ticaret Ataşesi Mehmet Örnek ile bir araya geldi. Ziyarette, İspanya'daki yatırım fırsatları ve yatırım yapmayı düşünen TÜGİAD üyeleri için nasıl bir ticaret ortamı olduğu hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Ticaret Ataşesi Mehmet Örnek, İspanya'da Türk yatırımcıların sıcak karşılandığını ve Başkonsolosluk olarak Türk yatırımcılara destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, yatırım yapılabilecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de destek sağladığı sektörler hakkında bilgiler verdi, ziyaretleri için TÜGİAD Eskişehir Şubesi yöneticilerine teşekkür etti.

TÜGİAD Eskişehir Başkan Yardımcısı Mert Ünal, ziyaretle ilgili, İspanya'daki yatırım ortamı hakkında çok faydalı bir görüşmede bulunduklarını, TÜGİAD üyelerinin yurtdışında da yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi