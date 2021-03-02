Son dakika haber! Erdemli Belediyesi Oryantiring Takımı 7 madalya kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Erdemli Belediyesi Oryantiring Takımı 7 madalya kazandı

02.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:46
Son dakika haber! Erdemli Belediyesi Oryantiring Takımı 7 madalya kazandı

Son dakika haber: Erdemli Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Takımı, Mersin 14 yaş altı yarışlarında 7 madalya kazandı.

Erdemli Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Takımı, Mersin 14 yaş altı yarışlarında 7 madalya kazandı.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen yarışmada, 10-12-14 yaş kategorisinde erkek ve kız 33 sporcu yarıştı. Yarışa 9 sporcuyla katılan Erdemli Belediye Spor Kulübü Oryantiring Takımı 4 birincilik, 2 ikincilik, 1 de üçüncülük elde etti.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sporcuların elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını belirterek, sporcular ve emeği geçenleri tebrik etti.

Takım antrenörü Mehmet Güzel de 27-29 Mart'ta Amasya'da yapılacak olan bölge yarışlarında da derece yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Güzel, Belediye Başkanı Tollu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Erdemli Belediyesi Oryantiring Takımı 7 madalya kazandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:49:18. #1.15#
title