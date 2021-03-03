BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
03.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:54
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,071402
|0,51
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048357
|0,36
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,098674
|0,35
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013744
|0,32
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,051904
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022025
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,062488
|2,00
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026578
|1,01
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,160963
|0,78
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,120260
|0,77
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,057948
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032591
|1,08
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,103337
|0,89
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,132830
|0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,185255
|0,85
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,023306
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049115
|1,07
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069384
|1,00
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040991
|0,72
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028481
|0,72
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032951
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029031
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026285
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,066494
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072769
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073060
|0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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