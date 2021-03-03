BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

03.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:54
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0714020,51
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0483570,36
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0986740,35
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0137440,32
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0519040,30
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0220250,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0624882,00
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0265781,01
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1609630,78
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1202600,77
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0579480,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0325911,08
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1033370,89
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1328300,86
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1852550,85
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0233060,81
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0491151,07
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0693841,00
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0409910,72
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0284810,72
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0329510,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0290310,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0262850,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0664940,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0727690,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0730600,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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