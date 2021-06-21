Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,102537-1,24İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034094-1,24Azimut PYŞ Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,102537 -1,24 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034094 -1,24 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048200 -0,78 Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,002323 -0,76 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,164892 -0,66 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,466276 -2,09 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 20,090151 -2,05 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089636 -1,87 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 19,272844 -1,83 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,862016 -1,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,562942 -1,43 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,266652 -1,09 HSBC Portföy Değ. Fon 145,813343 -1,08 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,202544 -0,92 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,049039 -0,89 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,550116 -1,67 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,911629 -1,47 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,001335 -1,30 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,257301 -1,29 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,372591 -1,27 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,053512 -1,31 Deniz Port. Altın Fonu 0,059602 -1,31 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040891 -1,31 TEB Portföy Altın Fonu 0,116248 -1,31 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,047052 -1,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu