Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,102537-1,24İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034094-1,24Azimut PYŞ Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,102537
|-1,24
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034094
|-1,24
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048200
|-0,78
|Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,002323
|-0,76
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,164892
|-0,66
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,466276
|-2,09
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|20,090151
|-2,05
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089636
|-1,87
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|19,272844
|-1,83
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,862016
|-1,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,562942
|-1,43
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,266652
|-1,09
|HSBC Portföy Değ. Fon
|145,813343
|-1,08
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,202544
|-0,92
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,049039
|-0,89
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,550116
|-1,67
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,911629
|-1,47
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,001335
|-1,30
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,257301
|-1,29
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,372591
|-1,27
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053512
|-1,31
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059602
|-1,31
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040891
|-1,31
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,116248
|-1,31
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,047052
|-1,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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