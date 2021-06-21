Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,102537-1,24İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034094-1,24Azimut PYŞ Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,102537-1,24
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034094-1,24
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,048200-0,78
Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,002323-0,76
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,164892-0,66
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,466276-2,09
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF20,090151-2,05
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,089636-1,87
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF19,272844-1,83
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)2,862016-1,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,562942-1,43
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,266652-1,09
HSBC Portföy Değ. Fon145,813343-1,08
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,202544-0,92
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,049039-0,89
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,550116-1,67
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,911629-1,47
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,001335-1,30
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,257301-1,29
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,372591-1,27
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu0,053512-1,31
Deniz Port. Altın Fonu0,059602-1,31
Fiba Portföy Altın Fonu0,040891-1,31
TEB Portföy Altın Fonu0,116248-1,31
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,047052-1,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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