Son dakika haber... Dubai'de yaralanan paralimpik okçu Bülent Korkmaz uçak ambulans ile Türkiye'ye getirildi

Dubai'de düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda geçirdiği kaza nedeniyle yaralan milli sporcu Bülent Korkmaz ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcunun Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığı söyledi.

Milli sporcu Bülent Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Ergezen, "Sporcumuz Bülent Korkmaz 22 Şubat tarihinde yarışma sonrası otel odasında dinlenirken sandalyesinden yatağına geçmek isterken yere düşerek bir sakatlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan sporcumuzun kalça kemiğinde bir kırıklık tespit edildi." dedi.

Ergezen, doktorlar tarafından acil ameliyat önerilen sporcularını Türkiye'ye getirme kararı aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fakat sporcumuzun polio sekeli, hipertansiyonu, insülin direnci ve uyku apnesi olması sebebiyle doktorlar ameliyat onayının birkaç gün süreceğini ifade ettiler. Ameliyat sonrasında en az 1 hafta veya daha uzun süre hastanede kalacaktı. Bizde sporcumuzun tedavisinin daha sağlıklı yapılması adına Dışişleri ve Sağlık Bakanlıklarımızla bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler sonucu sporcumuz ambulans uçak ülkemize getirme kararı aldık. Sporcumuzun şu an sağlık durumu iyi. Destek olan tüm yetkililerimize teşekkür ederim."