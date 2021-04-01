Son dakika haber | Dr. Başkan Mustafa Palancıoğlu: "Encümen kararları çalışma ve yatırıma hız veriyor"
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Son dakika haber | Dr. Başkan Mustafa Palancıoğlu: "Encümen kararları çalışma ve yatırıma hız veriyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Dr. Başkan Mustafa Palancıoğlu: 'Encümen kararları çalışma ve yatırıma hız veriyor'

Son dakika haberi... Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Meclisinin Encümen Toplantısı ile her hafta çarşamba günleri toplandığını ve almış olduğu kararlar ile belediye yatırım ve çalışmalarına hız kattığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Meclisinin Encümen Toplantısı ile her hafta çarşamba günleri toplandığını ve almış olduğu kararlar ile belediye yatırım ve çalışmalarına hız kattığını söyledi.

Melikgazi Belediyesi Encümen kararları ile belediyenin işlerinin yürütülmesinin yerine getirildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemiz örnek ve referans belediye olarak gösterilmektedir. Bunun temelinde koordineli, uyumlu, işbirliği ile rasyonel çalışma gelmektedir. Ancak en önemlisi yatırım planların geleceğe açık ve akılcı olmasıdır. Biz gün kurtarmaya yönelik yatırım yapmıyoruz. Bu planlamalarımızda Encümen kararlarının büyük katkısı vardır. Encümen kararları; bütçe ödenekleri, yıllık planlama ile stratejik planlamanın uygulanması gibi yatırım yönlendirici, ileriye dönük ve geleceği planlayan kararlardır. Encümen kararları bir bakıma günlük çalışmaları planlar ve kolaylaştırır." dedi.

Encümen toplantısında idari, mali, imar, denetim gibi ilgili kararlar alındığını ifade eden Başkan Mustafa Palancıoğlu, planlı, sağlıklı ve modern gelişime paralel olarak çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Son dakika haber | Dr. Başkan Mustafa Palancıoğlu: 'Encümen kararları çalışma ve yatırıma hız veriyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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