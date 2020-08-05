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Güne yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor

Dün günü 6,90'dan tamamlayan dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 6,97'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,28'den, sterlin ise 9,16'dan alıcı buluyor.

Güne yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor
05.08.2020 09:51 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:02

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kaybıyla 6,90'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 6,97'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8,28'den, sterlin/TL ise 9,16'dan satılıyor.

PİYASALAR AŞI ÇALIŞMALARINA ODAKLANDI

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi. Londra swap piyasalarındaki Türk lirası faizlerinde dün artan oynaklığın daha önce de zaman zaman yaşandığını ve çok kısa süreli dalgalanmalar olarak kaldığını anımsatan analistler, düşük hacimli bu tür dalgalanmaların fiyatlamalar üzerindeki etkisinin kalıcı olmadığını söyledi.

'DOLARDA 6,90-7,00 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,90-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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