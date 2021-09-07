Son dakika haber! Danimarkalı dondurma makineleri üreticisi, Ege Serbest Bölgesi'nde 10 milyon liralık yatırım yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Danimarkalı dondurma makineleri üreticisi, Ege Serbest Bölgesi'nde 10 milyon liralık yatırım yaptı

Son dakika haber! Danimarkalı dondurma makineleri üreticisi, Ege Serbest Bölgesi'nde 10 milyon liralık yatırım yaptı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Dondurma makineleri üretimi yapan Danimarkalı Gram Equipment firması, Ege Serbest Bölgesi'ndeki 10 milyon liralık yeni yatırımının açılışını gerçekleştirdi.

Dondurma makineleri üretimi yapan Danimarkalı Gram Equipment firması, Ege Serbest Bölgesi'ndeki 10 milyon liralık yeni yatırımının açılışını gerçekleştirdi.

Bölgede düzenlenen açılış töreninde konuşan Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Ege Serbest Bölgesi'nde üretim yapan tesisin iki ülke arasındaki ticarete olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Firmanın uzun yıllardır Türkiye pazarında bulunduğuna değinen Annan, firmanın yeni yatırımıyla çalışan sayısını 110'a çıkardığını belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar olduğuna işaret eden Annan, "Her iki taraftan da 1 milyar dolar geliyor, dengeli bir ticaret hacmi bu. Doğru yolda ilerliyoruz. Geçen sene salgın nedeniyle ikili ticarette düşüş oldu. Ama bu yılın ilk 5 ayında ikili ticaretimizde muazzam bir büyüme gördük. Türkiye'nin Danimarka'ya yaptığı ihracatta yüzde 25'lik artış yaşandı. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Önümüzdeki ay ve yıllarda iki ülke arasında çok iyi fırsatlar çıkacaktır." diye konuştu.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler de açılışı yapılan tesisin 6 bin 844 metrekarelik alana inşa edildiğini aktararak, yaklaşık 10 milyon liralık bu yatırım için Türkiye'nin tercih edilmesinden dolayı firma yöneticilerine teşekkür etti.

Gram Equipment Yürütme Kurulu Başkanı Tom Wrensted de dünyanın önde gelen dondurma üretim firmalarının, müşterileri olduğunu dile getirdi.

Firmanın 2020'de tarihindeki en iyi performansı gösterdiğini vurgulayan Wrensted, "2021'de başka bir rekor daha kıracağız. Grup olarak son 2 yılda güçlü performansımız oldu. Hepimiz bundan gurur duyuyoruz. Çok uzun bir yoldan geçtik, başarılı bir yolculuk yaptık. Türkiye, grubumuzun iş hacminin artmasında büyük rol oynadı." dedi.

Gram Equipment Türkiye Genel Müdürü Özgür Seyhan ise 2021 sonunda yıllık yüzde 45 oranında büyüme hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Moody's: Türkiye'de katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükselecek
Moody's: Türkiye'de katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükselecek
Türkiye üretti, Avrupa sıraya girdi! Yerli elektrikli hizmet aracı Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor
Türkiye üretti, Avrupa sıraya girdi! Yerli elektrikli hizmet aracı Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor
50 liralık halı izdihamı! Duyan koştu, dakikalar içinde ne var ne yok kapıştılar
50 liralık halı izdihamı! Duyan koştu, dakikalar içinde ne var ne yok kapıştılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan
Magazin Acun Ilıcalı Derya Baykal Derya Şensoy Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Fatih Terim Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber! Danimarkalı dondurma makineleri üreticisi, Ege Serbest Bölgesi'nde 10 milyon liralık yatırım yaptı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 15:51:02. #1.14#

title