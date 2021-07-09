Son dakika gündem: Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk Euroformula Open yarışına çıkıyor
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Son dakika gündem: Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk Euroformula Open yarışına çıkıyor

Son dakika gündem: Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk Euroformula Open yarışına çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberler: Hem sanal alemde e-spor turnuvalarında hem de direksiyon başında gerçek yarış pistlerinde başarıyla Türkiye'yi temsil eden genç pilot Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk Euroformula Open yarışlarına Getir sponsorluğunda çıkıyor.

Hem sanal alemde e-spor turnuvalarında hem de direksiyon başında gerçek yarış pistlerinde başarıyla Türkiye'yi temsil eden genç pilot Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk Euroformula Open yarışlarına Getir sponsorluğunda çıkıyor.

2017 ve 2018 yıllarında Formula E-Spor Dünya Şampiyonası'nda başarılı dereceler elde ettikten sonra 2019 yılında GT4 Avrupa Serisi şampiyonasına katılarak gerçek pistlerde de yarışmaya başlayan Cem Bölükbaşı, Türkiye'nin ilk Formula 1 pilotu olma hedefine adım adım yaklaştığı belirtildi.

Getir'in desteğiyle kariyerinin ilk Euroformula Open yarışlarına Macaristan'daki Hungaroring pistinde çıkacağı belirtilen Bölükbaşı, Formula 1'in önemli isimlerinden Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi pek çok pilotu yetiştirmiş Van Amersfoort Racing (VAR) takımıyla yarışacak. 10 Temmuz Cumartesi günü sıralama turları ile ilk yarış tamamlanırken 11 Temmuz Pazar günü ikinci ve üçüncü yarışlar yapılacak.

İlk kez Euroformula Open'da yarışacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Bölükbaşı, "E-Spor alanında olduğu gibi gerçek dünyada da şampiyonluklar kazanmak, pistlerde ülkemizi iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Euroformula Open yarışı kariyer yolculuğum için gerçekten çok büyük bir adım olacak. Burada yer almama destek olan Getir ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bu yıl içinde kariyerinin ilk Formula 3 Asya Şampiyonası'nda en iyi üçüncü çaylak olan, yine ilk kez katıldığı European Le Mans yarışını kendi kategorisinde ikincilikle bitiren Bölükbaşı'nın yarışları Euroformula Open'in resmi video paylaşım platformu kanalından ve Sports TV'den canlı olarak takip edilebildiği belirtildi.

(İHA)

Son dakika gündem: Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk Euroformula Open yarışına çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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