Son dakika haber | Bursaspor, Kevarrius Hayes'i transfer etti

Son dakika haberler... Frutti Extra Bursaspor, Amerikalı pivot Kevarrius Hayes ile anlaştı.

Frutti Extra Bursaspor, Amerikalı pivot Kevarrius Hayes ile anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, önemli bir transfere imza attı. Yeşil-beyazlı ekip, Amerikalı pivot Kevarrius Hayes'i transfer etti. Bursa ekibinden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Amerikalı pivot Kevarrius Hayes ile anlaşma sağladı. 2.06 boyundaki 1997 doğumlu 5 numara, geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Asvel formasıyla, Fransa Ligi ve Fransa Kupası şampiyonluğu yaşadı." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı