Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti
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Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bir süredir korona virüs tedavisi gören Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan 52 yaşında hayatını kaybetti.

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Bir süredir korona virüs tedavisi gören Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan 52 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Durumu kötüleşen Delihasan'ın tedavisi, İstanbul'daki özel bir hastanede yoğun bakıma alınarak sürdürüldü. Tedaviye yanıt vermeyen Esat Delihasan, hayata gözlerini yumdu. Federasyondan yapılan resmi açıklamada ise, "Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

ESAT DELİHASAN KİMDİR

1969 yılında Rize'de doğan Delihasan ilk ve ortaokul öğrenimini Rize'de tamamladıktan sonra, liseyi İstanbul'da bitirdi. 1984 yılında Eminönü Kültürel Karate İhtisas Spor Kulübü'nde Ali Koca nezaretinde karate çalışmalarına başladı. 1988 yılında Atilla Çeliktürk ve Hakan Alpay döneminde Milli Takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. 1988 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda dünyanın en iyi dövüşen sekiz sporcusundan biri olarak Türkiye'den ilk defa Dünya Karması'na seçildi. 120 kez milli formayı giydi. Defalarca uluslararası turnuvalarda ve şampiyonalarda madalya kazandı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne transfer oldu. 1995 yılında takımın başına antrenör olarak getirildi. 2008'den günümüze kadar Türkiye Karate Federasyonu Başkanlık görevini yapmıştır.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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