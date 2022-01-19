Son dakika haber... Beşiktaş, Önder Karaveli ile kazanmaya devam ediyor

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda dün akşam Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli ile kazanmayı sürdürüyor.

Çok gol kaçırsa da, Batshuayi'nin 1-0 alınan son iki maçta 6 puan kazandırması önemli bir gelişme. Ayrıca Antalyaspor maçında skoru 2-2'ye getiren golü atan, 3 golün de asistini yapan Batshuayi, Kayserispor maçında da 3-2 öne geçiren golü atıp 4. golün de asistini yaparak takıma 6 puan daha kazandırdı. Belçikalı santrfor Göztepe maçında da Ghezzal'ın attığı galibiyet golünün asistini yaparak toplamda 15 puana doğrudan katkı yapmış oldu.