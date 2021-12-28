Son dakika haber! BDDK, 13 bankaya ceza uygulanmasına karar verdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! BDDK, 13 bankaya ceza uygulanmasına karar verdi

Son dakika haber! BDDK, 13 bankaya ceza uygulanmasına karar verdi
AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarca kullandırılan kredilerin amacına uygun kullanımı için iç kontrol mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50'şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarca kullandırılan kredilerin amacına uygun kullanımı için iç kontrol mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50'şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması uyarısında bulunmuştu.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yapılan incelemeler neticesinde Bankacılık Kanunu'nun 148. maddenin b fıkrası kapsamında "alınan kararlara ve verilen talimatlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde 50 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır." hükmü gereğince 13 bankaya 50'şer bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kaynaklar, ceza gerekçesinin bankaların iç kontrol mekanizmasını zamanında oluşturmaması olduğunu söyledi.

BDDK kaynakları idari para cezası verildiğini teyit etti.

Vatandaşı haklı çıkaran rakamlar! Aynı ürünün 3 farklı marketteki fiyatı yok artık dedirtti: 12, 22 ve 43 TL

Vatandaşı haklı çıkaran rakamlar! Aynı ürünün 3 farklı marketteki fiyatı yok artık dedirtti: 12, 22 ve 43 TL

 TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

 Merkez Bankası, dövizden TL mevduata geçişte bankalara zorunlu karşılık teşviki verecek

Merkez Bankası, dövizden TL mevduata geçişte bankalara zorunlu karşılık teşviki verecek

AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title