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Son dakika haber: Bayer Leverkusen, Sardar Azmoun'u transfer etti

Son dakika haber: Bayer Leverkusen, Sardar Azmoun'u transfer etti
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayer Leverkusen, İranlı futbolcu Sardar Azmoun'u transfer etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayer Leverkusen, İranlı futbolcu Sardar Azmoun'u transfer etti.

Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve takıma gelecek sezondan itibaren katılacağı kaydedildi.

2019 yılından bu yana Rus ekibi Zenit Saint Petersburg forması giyen İranlı oyuncu, tüm kulvarlarda 104 maçı çıktı ve 62 gol attı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

Leverkusen, Almanya, Futbol, Bayer, Spor, Haber

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