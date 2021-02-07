Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk'tan YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk'tan YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü paylaşımı

07.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:04

Son dakika habere göre Bakan Ziya Selçuk'tan YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü paylaşımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrenciler için canlı yayınlarda "interaktif" soru çözümlerinin başlayacağını duyurdu.

Bakan Ziya Selçuk'tan YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü paylaşımı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrenciler için canlı yayınlarda "interaktif" soru çözümlerinin başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında "interaktif" soru çözümlerimize bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, https://bit.ly/3oVFr7l kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz. Ayrıntılar https://bit.ly/3ju4aPc adresinde" ifadelerini kullandı.

"İnteraktif soru platformu 11 Haziran Cuma gününe kadar öğrencilerin hizmetinde olacak"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler için interaktif katılım sağlayabilecekleri ve sorularını yöneltebilecekleri dijital bir platform oluşturuldu. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu, 8 Şubat Pazartesi gününden 11 Haziran Cuma gününe kadar öğrencilerin hizmetinde olacak.

Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk'tan YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü paylaşımı
Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk'tan YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü paylaşımı
Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk'tan YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü paylaşımı
Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk'tan YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu
Magazin Feyza Aktan Barış Manço Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Deniz Türüç Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Sel Derbi Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk'tan YKS öğrencileri için interaktif soru çözümü paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 16:04:29. #1.16#
title