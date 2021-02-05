Son dakika haber... Bakan Varank, Teknokar'ın yeni fabrikasında incelemelerde bulundu
Son dakika habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hediye takdimi Dua edilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılış kurdelesini kesmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikayı gezmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hediye takdimi
Dua edilmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılış kurdelesini kesmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikayı gezmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ Yeni Fabrika Açılış Töreni"ne katıldı. Bakan Varank, açılış sonrası fabrikada incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem