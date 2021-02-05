Son dakika haber... Bakan Varank, Teknokar'ın yeni fabrikasında incelemelerde bulundu
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Son dakika haber... Bakan Varank, Teknokar'ın yeni fabrikasında incelemelerde bulundu

05.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:51

Son dakika habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hediye takdimi Dua edilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılış kurdelesini kesmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikayı gezmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hediye takdimi

Dua edilmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılış kurdelesini kesmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikayı gezmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ Yeni Fabrika Açılış Töreni"ne katıldı. Bakan Varank, açılış sonrası fabrikada incelemelerde bulundu.

Son dakika haber... Bakan Varank, Teknokar'ın yeni fabrikasında incelemelerde bulundu
Son dakika haber... Bakan Varank, Teknokar'ın yeni fabrikasında incelemelerde bulundu
Son dakika haber... Bakan Varank, Teknokar'ın yeni fabrikasında incelemelerde bulundu
Son dakika haber... Bakan Varank, Teknokar'ın yeni fabrikasında incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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