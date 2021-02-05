Son dakika haber... Bakan Varank, Teknokar'ın yeni fabrikasında incelemelerde bulundu

Erdoğan ve Bahçeli yeni anayasa için iki konuda fikir birliğine vardı: Cumhurbaşkanlığı sistemi ve anayasanın ilk dört maddesi

Son dakika habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hediye takdimi Dua edilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılış kurdelesini kesmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikayı gezmesi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ...