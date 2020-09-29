Son dakika haber | Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı tanıttı
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Son dakika haber | Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı tanıttı

29.09.2020 20:55 | Son Güncelleme: 29.09.2020 21:05
Son dakika haber | Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı tanıttı

Bir son dakika haberine göre 2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı tanıttı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021- 2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı tanıttı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021- 2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Albayrak'ın paylaşımında, Yeni Ekonomi Programı'nın tanıtım videosu da yer aldı. Videoda, 2021- 2023 dönemlerindeki; büyüme, enflasyon, cari denge, kamu maliyesi/bütçe, istihdam ve finansal istikrar hedefleri grafikler üzerinden anlatıldı. 

Görüntü dökümü:

- Tanıtım videosu

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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