HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haber... Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

Son dakika haberine göre FRAPORT TAV Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yaptığı antrenmanda, yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçının taktik çalışmasını yaptı.

Son dakika haber... Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
23.07.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:08

FRAPORT TAV Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yaptığı antrenmanda, yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçının taktik çalışmasını yaptı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Yarın Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek.

Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmana kırmızı beyazlılar ısınma ve koşuyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik maç yapıldı. Teknik direktör Tamer Tuna, taktik maçında futbolcularına Galatasaray karşılaşmasının provasını yaptırdı.Kırmızı beyazlılar, Galatasaray'ı yenerek sezonun son maçında galibiyet hedefliyor. Antalyaspor'da Podolski, Celustka, Bahadır, Harun, Sinan sakatlığı, Yekta ise kart cezasından dolayı Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Tamer Tuna, göreve geldikten sonra kırmızı beyazlılar ligde son 16 maçında 2 mağlubiyet, 6 beraberlik, 8 galibiyet elde etti. Fraport TAV Antalyaspor, bu iki yenilgiyi de iç sahada Göztepe ve Medipol Başakşehir'e karşı aldı.Deplasmanda 5 maçtır kazanamayan ve Ekim 2015- Nisan 2016 arasındaki 12 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşayan Galatasaray, son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı aldı. Süper Lig sezonlarının son haftalarında oynadığı son yedi maçın altısını kaybeden Fraport TAV Antalyaspor ise tek galibiyetini 2016/17'de 4-1 sonuçla Gaziantepspor'a karşı aldı. Süper Lig'in 34. haftalarında oynadığı son 9 maçın sadece birini kaybeden Galatasaray, bu yenilgiyi geçen sezon şampiyonluğu garantiledikten sonra çıktığı Demir Grup Sivasspor deplasmanında aldı.

Adis Jahovic, Antalyaspor formasıyla çıktığı son 5 Süper Lig maçının dördünde birer gol kaydetti. Tamer Tuna ile Fatih Terim'in Süper Lig'de teknik direktör olarak karşılaştığı iki maçı da Terim kazandı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Güncel
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Yaşam
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm 3. Sayfa
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı Politika
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
İstanbul Boğazı'da yat tutup eğlenenler koronavirüsü hiçe saydı
İstanbul Boğazı'da yat tutup eğlenenler koronavirüsü hiçe saydı
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Engin Altay Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Serdar Ortaç Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Okan Buruk Caner Erkin Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Muğla Erkek Manisa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 11:27:41. #1.15#
title