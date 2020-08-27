Son dakika haber... Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haber... Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Cesur Cem. Y., sokakta karşılaştığı husumetlilerinin silahlı saldırısına uğrayıp yaralandı.

27.08.2020 07:15 | Son Güncelleme: 27.08.2020 07:20

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Cesur Cem. Y., sokakta karşılaştığı husumetlilerinin silahlı saldırısına uğrayıp yaralandı. Saldırganlardan biri yakalanırken, 2 kişinin kaçtığı öğrenildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Çağdaş Sokak'ta meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan Berk.Y. ve 2 arkadaşı ile Cesur Cem. Y., sokakta tartışmaya başladı. Kavgaya dönen tartışmanın sonunda karşı gruptan Cesur Cem. Y.'ye tabancayla ateş edildi. Ayağından vurulan Cesur Cem. Y., yere yığılırken, 3 şüpheli olay yerinden kaçtı. Devriye görevindeki polis ekibinin, silah seslerini duyarak olay yerine gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Polis, kaçan 3 şüphelinin peşine düşerken, yaralı sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonraso hastaneye kaldırıldı. Cesur Cem. Y.'nin yarasının hayati olmadığı belirlendi. Şüphelilerden Berk Y., polisin takibi sonucu bir süre sonra yakalanırken, ekipler diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika haber... Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: DHA

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