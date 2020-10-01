Altının kilogramı 473 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 473 bin liraya yükseldi

01.10.2020 16:49 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:58

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 473 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 468 bin 500 lira, en yüksek 473 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 473 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.047 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 485 milyon 42 bin 924,54 lira, işlem miktarı ise 1.047,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 505 milyon 188 bin 951,83 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese Şirketi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 473 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 473 bin liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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